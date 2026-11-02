मैराथन से पर्यावरण संरक्षण की अनूठी पहल, मनाली में प्रतिभागियों ने एकत्र कर दीं 15 हजार प्लास्टिक की बोतलें

जागरण संवाददाता, मनाली। मनाली मैराथन के आयोजकों ने इस बार दौड़ के साथ पर्यावरण संरक्षण का अनोखा संदेश दिया है। मैराथन के बहाने बच्चों से 15 हजार प्लास्टिक की बोतलें एकत्रित करवाई गईं। आयोजकों ने बोतलों के बदले बच्चों को मैराथन में फ्री एंट्री दी। मनाली व आसपास के बच्चों ने अपने अपने क्षेत्र से प्लास्टिक की बोतलें एकत्रित की।

छोटी उम्र में ही पर्यावरण संरक्षण का संदेश बच्चों द्वारा एकत्रित की गई इन प्लास्टिक बोतलों को अब रीसाइकल करने की प्रक्रिया में आयोजक जुट गए हैं। आयोजकों का कहना है कि इस पहल का उद्देश्य बच्चों में छोटी उम्र से ही प्लास्टिक कचरे के प्रति जागरूकता पैदा करना और हिमालय को स्वच्छ रखना है। इस ग्रीन इनिशिएटिव को स्थानीय स्तर पर काफी सराहा जा रहा है।

क्या कहना है आयोजक का मनाली मैराथन के आयोजक प्रवीण सूद ने मैराथन में सहयोग देने वालों का आभार जताया। उन्होंने कहा कि सभी के सहयोग से यह संभव हो सका है। उन्होंने बताया कि बच्चों द्वारा एकत्रित की गई 15 हजार प्लास्टिक बोतलों को रीसाइकल करने की दिशा में कदम बढ़ाए हैं।

मनाली मैराथन के बाद बिखरे कचरे को समेटने में जुटा हीलिंग हिमालय पर्वतीय पर्यावरण के प्रति प्रतिबद्धता दिखाते हुए मनाली मैराथन के आधिकारिक सस्टेनेबिलिटी पार्टनर 'हीलिंग हिमालय' ने नगर परिषद मनाली और मैराथन टीम के साथ मिलकर रविवार को मैराथन समाप्त होते ही व्यापक सफाई अभियान चलाया। यह अभियान मनाली से गोशाल पलचान तक पूरे रेस रूट पर चलाया गया, जहां रविवार को हुई मैराथन में 980 से अधिक धावकों ने हिस्सा लिया था।