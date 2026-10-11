हिमाचल के लाहुल में भारी बर्फबारी के बीच फंसे पर्यटक वाहन, पुलिस ने चलाया रेस्क्यू अभियान; एडवायजरी जारी

जागरण संवाददाता, केलंग। हिमाचल प्रदेश के लाहुल स्पीति में रविवार को भारी बर्फबारी हो रही है। भारी बर्फबारी के कारण कई जगह वाहन फंस गए। जांस्कर घाटी की ओर से शिंकुला पास होकर लाहुल आ रहे कुछ वाहन, जिनमें दोपहिया वाहन और 4×2 वाहन शामिल थे, अचानक बर्फबारी के कारण रास्ते में फंस गए। सूचना मिलते ही लाहौल एवं स्पीति पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए फंसे हुए वाहनों तथा उनमें सवार लोगों को सुरक्षित निकालने में सहायता की।

प्रशासन ने रोकी आवाजाही प्रतिकूल मौसम एवं सड़क की स्थिति को देखते हुए पर्यटकों तथा आम जनता की सुरक्षा के मद्देनजर दारचा से बारालाचा ला और शिंकुला पास की ओर सभी 4×2 वाहनों एवं दोपहिया वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगाया गया है।

पुलिस की पर्यटकों व आम जनता से अपील डीएसपी मुख्यालय केलंग केडी शर्मा ने पर्यटकों वाहन चालकों एवं आम जनता से अपील की है कि प्रतिकूल मौसम के दौरान ऊंचाई वाले क्षेत्रों में अनावश्यक यात्रा करने से बचें। यदि अपरिहार्य कारणों से यात्रा करना आवश्यक हो तो केवल उपयुक्त 4×4 वाहन का ही प्रयोग करें तथा वाहन में स्नो चेन अवश्य रखें।