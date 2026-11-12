कुल्लू विधायक सुंदर सिंह ठाकुर का बड़ा बयान, 11 दिसंबर तक मंत्रिमंडल में जगह न मिलने पर छोड़ सकते हैं कांग्रेस

दविंद्र ठाकुर, कुल्लू। हिमाचल प्रदेश की राजनीति में मंत्रिमंडल विस्तार की सुगबुगाहट के बीच कुल्लू के विधायक सुंदर सिंह ठाकुर ने निर्णायक चुनौती पेश कर दी है। उन्होंने साफ संकेत दिए हैं कि यदि 11 दिसंबर तक उन्हें मंत्रिमंडल में स्थान नहीं मिलता है तो वह कांग्रेस से नाता तोड़ने जैसा कदम उठा सकते हैं। बुधवार को कुल्लू के परिधि गृह में पार्टी पदाधिकारियों के साथ हुई बैठक में उनका दर्द खुलकर सामने आया।

अपनी बात रखते हुए वह इतने भावुक हो गए कि उनके आंसू छलक पड़े। सुंदर सिंह ने कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों से कहा कि अब आप लोग ही बताएं कि उन्हें आगे क्या करना चाहिए। उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम को महज मंत्री पद की दावेदारी तक सीमित नहीं रखा, बल्कि इसे आत्मसम्मान और कुल्लू की जनता के मान-सम्मान से जोड़ दिया। उनका कहना था कि सरकार के 11 दिसंबर को चार वर्ष पूरे होने जा रहे हैं, लेकिन इतने लंबे समय बाद भी उन्हें मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिल पाई है।