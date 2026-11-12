हिमाचल में सुक्खू सरकार के चार साल पूरे होने का जश्न, हमीरपुर में हो रही तैयारियां; जनता के सामने रोडमैप रखेगी सरकार

राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार अपने कार्यकाल के चार साल पूरे होने का जश्न मुख्यमंत्री के गृह जिला हमीरपुर में मना सकती है। इसके लिए सरकार के स्तर पर तैयारियां शुरू हो गई हैं।

हालांकि, अभी आयोजन स्थल और कार्यक्रम की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन हमीरपुर में बड़े स्तर पर कार्यक्रम आयोजित करने को लेकर मंथन चल रहा है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बीते रोज इस संबंध में अधिकारियों के साथ चर्चा भी की है। आगामी मंत्रिमंडल बैठक में भी इस विषय पर विचार-विमर्श होने की संभावना है।



सरकार के चार साल के कार्यकाल का यह आयोजन राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अब तक सरकार ने अपने हर साल के जश्न के लिए अलग-अलग जिलों को चुना है।