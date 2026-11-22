संवाद सहयोगी, कुल्लू। हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार में खाली चल रहे मंत्री पद को लेकर कांग्रेस के भीतर सियासी हलचल तेज हो गई है। कुल्लू के विधायक सुंदर सिंह ठाकुर को मंत्रिमंडल में शामिल करने की चर्चाओं के बीच लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह की इंटरनेट मीडिया पोस्ट ने इस मुद्दे को और हवा दे दी है। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह के कार्यकाल में कुल्लू को मिले दोहरे राजनीतिक नेतृत्व की याद दिलाकर मौजूदा सरकार में जिले की हिस्सेदारी का सवाल उठा दिया है।



इस पोस्ट को महज एक राजनीतिक टिप्पणी नहीं, बल्कि सुक्खू सरकार के सामने क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व की अपेक्षा के रूप में देखा जा रहा है। खासकर ऐसे समय में जब सुंदर सिंह ठाकुर को मंत्री बनाने की मांग लगातार उठ रही है।

वीरभद्र सरकारों में कुल्लू को मिला दोहरा नेतृत्व विक्रमादित्य सिंह ने लिखा है कि देवभूमि कुल्लू की अपनी एक अलग राजनीतिक पहचान और महत्व है। स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की सरकारों में कुल्लू को दोहरा नेतृत्व देकर इस क्षेत्र क मान बढ़ाया गया था। पूर्ण विश्वास है कि वर्तमान कांग्रस सरकार क्षेत्रीय संतुलन बनाए रखते हुए जिले को सत्ता में उसकी उचित हिस्सेदारी जरूर प्रदान करेगी।

विरोध हुआ मुखर सुंदर सिंह ठाकुर को मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिलने से उनके समर्थकों में भी नाराजगी है। कार्यकर्ता इस्तीफे तक की चेतावनी दे चुके हैं। वहीं विधायक ने 11 दिसंबर के बाद बड़ा फैसला लेने के संकेत दिए हैं। सरकार के प्रति उनके तल्ख बयानों ने भी चर्चाओं को तेज किया है।