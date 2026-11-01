शिमला-मटौर फोरलेन: ट्विन टनल और रियुंद पुल से यातायात शुरू, 12 से 14 मिनट में पहुंचेंगे रानीताल

जागरण टीम, कांगड़ा। शिमला-मटौर फोरलेन पर सुहाना सफर शुरू हो गया है। कच्छियारी से रानीताल तक का सफर अब 12 से 14 मिनट में तय होगा। एनएचएआई ने ट्विन टनल और रियुंद पुल यातायात के लिए खोल दिए हैं। पहले कांगड़ा से रानीताल तक पहुंचने में 35 से 40 मिनट तक का समय लग जाता था। टनल के पास जाम लग जाने पर कई बार एक घंटा भी लग जाता था।

155 मीटर लंबाई रियुंद खड्ड पर 155 मीटर लंबे प्रमुख पुल के निर्माण के पूरा होने के साथ ही यह महत्वपूर्ण परियोजना यातायात के लिए शुरू हो गई है। इस पुल की ऊंचाई काफी ज्यादा है। दूरी भी हुई कम फोरलेन बनने के बाद जाम का झंझट खत्म हो गया है। साथ ही दूरी भी 3 किलोमीटर कम हो गई है। कच्छियारी से रानीताल की दूरी अब 14 किलोमीटर रह गई है, पहले यह 17 किलोमीटर थी।

593 मीटर लंबी ट्विन ट्यूब टनल 593 मीटर लंबी ट्विन-ट्यूब सुरंग, तीन प्रमुख पुल, जिनकी कुल लंबाई लगभग 477 मीटर है, 160 मीटर लंबा वायाडक्ट, 455 मीटर लंबा रेलवे ओवरब्रिज और रियूंद खड्ड पर 155 मीटर लंबा प्रमुख पुल शामिल है।