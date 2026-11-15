'दवाओं के MRP में बड़ी लूट', हिमाचल के पूर्व CM शांता कुमार ने दिया केंद्र सरकार को कीमत तय करने का सुझाव

संवाद सहयोगी, पालमपुर (कांगड़ा)। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार ने कहा कि केंद्र सरकार ने कैंसर की लगभग 137 दवाओं की कीमतें कम कर सराहनीय काम किया है। इससे कैंसर रोगियों को हर साल तीन हजार करोड़ रुपये का लाभ होगा। शांता कुमार ने कहा कि राज्यसभा में रहते हुए वह वाणिज्य समिति की स्थायी समिति के अध्यक्ष बने थे।



समिति ने दवाओं की कीमतों का एक वर्ष तक अध्ययन किया था। उसकी रिपोर्ट में कहा गया था कि दवाओं की एमआरपी बड़ी लूट है। समिति ने सुझाव दिया था कि सरकार दवाओं की लागत पर 20 प्रतिशत लाभ जोड़कर कीमत तय करे।

ब्रांडेड और जेनेरिक दवाओं की गुणवत्ता बराबर उसने यह भी कहा था कि डाक्टर रोगियों की पर्ची पर केवल जेनेरिक दवाएं लिखें। शांता कुमार के अनुसार, ब्रांडेड और जेनेरिक दवाओं की गुणवत्ता बराबर होती है, लेकिन उनकी कीमतों में बड़ा अंतर है।