'कांग्रेस शासन में 100 से अधिक पेपर लीक हुए', अनुराग ठाकुर ने विपक्ष पर किया पलटवार; राहुल गांधी पर भी बरसे
अनुराग ठाकुर ने ज्वालामुखी में कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके शासनकाल में 100 से अधिक पेपर लीक हुए, जबकि राजस्थान में 19 में से 17 भर्ती परीक्षाओं के प्रश्नपत्र लीक हुए।
HighLights
अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर 100 से अधिक पेपर लीक का आरोप लगाया
राहुल गांधी को देश की जनता तीन बार नकार चुकी है
हिमाचल सरकार पर राजनीतिक प्रतिशोध से काम करने का आरोप
संवाद सहयोगी, ज्वालामुखी। पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं सांसद अनुराग ठाकुर ने ज्वालामुखी में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा।
उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस शासनकाल में 100 से अधिक पेपर लीक हुए हैं, जबकि राजस्थान में 19 में से 17 भर्ती परीक्षाओं के प्रश्नपत्र लीक हुए थे। उन्होंने कहा कि जिस मंत्री के कार्यकाल में ये पेपर लीक हुए उन्हें ही राहुल गांधी ने प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाकर सम्मानित किया।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है और वह चर्चा से भाग रही है। कांग्रेस सदन और सड़क दोनों जगह विफल साबित हुई है। राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, लेकिन देश की जनता उन्हें तीन बार नकार चुकी है। उन्होंने कहा कि विपक्ष को अपनी बात संसद में रखनी चाहिए थी, लेकिन इसके बजाय धरना-प्रदर्शन का रास्ता अपनाया गया।
उन्होंने कांग्रेस पर महिला नेताओं और देश के सर्वोच्च संवैधानिक पदों के प्रति अभद्र भाषा का प्रयोग करने का भी आरोप लगाया। कहा कि कांग्रेस हमेशा परिसीमन और महिला आरक्षण जैसे मुद्दों का विरोध करती रही है। प्रदेश सरकार राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से काम कर रही है और भाजपा नेताओं के खिलाफ मामले दर्ज किए जा रहे हैं।
सरकार को राजनीतिक विरोध के बजाय जनता से किए गए वादों और गारंटियों को पूरा करने पर ध्यान देना चाहिए। इस अवसर पर जिला भाजपा अध्यक्ष अजय खट्टा, डॉ. राजीव कुंडू, रामस्वरूप शास्त्री, पूजा डोंगर, ममता ठाकुर व जसविंदर सिंह आदि उपस्थित रहे।
राहुल गांधी से नहीं की जा सकती मर्यादित भाषा की उम्मीद: अनुराग ठाकुर
इससे पहले हमीरपुर में भी अनुराग ठाकुर ने पत्रकारों से बातचीत की और इस दौरान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा, 'राहुल गांधी से अब मर्यादित भाषा की उम्मीद नहीं की जा सकती है। राहुल गांधी ने पहले अपने देश की राष्ट्रपति का अपमान किया और अब उन्होंने विदेशी राष्ट्र प्रमुखों का अपमान किया है।'
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