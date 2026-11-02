पठानकोट-मंडी फोरलेन: निर्माण कंपनी ने स्कूल और गांव के रास्ते किए बंद, लोगों ने नूरपुर के विधायक से उठाई समस्या

संवाद सहयोगी, नूरपुर (कांगड़ा)। पठानकोट-मंडी फोरलेन निर्माण के दौरान नूरपुर क्षेत्र में कंपनी ने स्कूल और गांव के रास्ते ही बंदकर दिए हैं। नूरपुर के विधायक रणवीर सिंह निक्का ने सुजंता पंचायत के वार्ड चार व पांच का दौरा कर फोरलेन निर्माण कार्य के चलते ग्रामीणों को पेश आ रही समस्याओं का जायजा लिया। इस दौरान ग्रामीणों ने उन्हें निर्माण कार्य के कारण प्रभावित हो रहे गांव और स्कूलों के रास्तों सहित अन्य समस्याओं के बारे में अवगत करवाया।

स्कूल सहित श्मशानघाट का रास्ता भी बंद किया ग्रामीणों ने विशेष रूप से स्कूल जाने वाले रास्ते और श्मशान घाट तक पहुंचने वाले मार्ग की समस्या को प्रमुखता से उठाया। उन्होंने इन दोनों रास्तों का जल्द निर्माण करवाने की मांग की, ताकि विद्यार्थियों को स्कूल आने-जाने में परेशानी न हो और ग्रामीणों को श्मशानघाट तक पहुंचने में किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।