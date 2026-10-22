9 और 10 ग्राम चिट्टे के साथ पकड़े तस्कर की 48.30 लाख की संपत्ति जब्त, नूरपुर पुलिस की छन्नी गांव में कार्रवाई

संवाद सहयोगी, नूरपुर (कांगड़ा)। हिमाचल प्रदेश में नशा तस्करी के खिलाफ जिला पुलिस नूरपुर ने बड़ी कार्रवाई की है। चिट्टा तस्करी के मामले में पीआईटी-एनडीपीएस एक्ट के तहत निरुद्ध शमशेर सिंह की 48,30,997 रुपये की संपत्ति जब्त की है। इसमें कांगड़ा जिले के इंदौरा क्षेत्र के छन्नी गांव में स्थित दो मंजिला आवासीय मकान और नशीले पदार्थों से जुड़े मामलों में दर्ज 2,40,440 रुपये की नकदी शामिल है।



किसी नशा तस्कर को निरुद्ध किए जाने का सीधा मतलब यह होता है कि उस व्यक्ति को मादक पदार्थों (ड्रग्स) की अवैध खरीद-फरोख्त, तस्करी, निर्माण, भंडारण या सेवन से जुड़े अपराध के आरोप में कानूनी रूप से गिरफ्तार किया गया है।

धारा 68-1 के तहत कार्रवाई का पहला मामला पुलिस के अनुसार हिमाचल प्रदेश में पीआईटी-एनडीपीएस एक्ट के तहत निरुद्ध किसी नशा तस्कर की संपत्ति को एनडीपीएस एक्ट की धारा 68-1 के तहत जब्त करने का यह पहला मामला है। जांच के बाद की संपत्ति की पहचान नूरपुर में पत्रकार वार्ता के दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक धर्म चंद वर्मा ने बताया कि जिला पुलिस ने आरोपित की चल और अचल संपत्तियों की वित्तीय जांच कर तस्करी से अर्जित कथित अवैध संपत्ति की पहचान की। कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद सक्षम प्राधिकारी ने जब्ती के आदेश दिए।

10 और 9 ग्राम चिट्टे सहित पकड़ा था शातिर पुलिस के मुताबिक 30 जुलाई 2023 को डमटाल पुलिस ने भदरोया में नाकाबंदी के दौरान शमशेर सिंह निवासी गांव सीरत, डाकघर मोहटली, तहसील इंदौरा, जिला कांगड़ा को 10.1 ग्राम चिट्टे और 8,500 रुपये के साथ पकड़ा था। इस मामले में डमटाल थाने में मामला दर्ज हुआ था। आरोपित के खिलाफ पहले भी मामले दर्ज थे। 15 मई 2022 को उससे 8.35 ग्राम और 18 सितंबर 2022 को 9.92 ग्राम चिट्टा बरामद किया गया था।