कांगड़ा एयरपोर्ट विस्तार: 'मुआवजा मिला पर यादों की कीमत कौन चुकाएगा', घर छोड़ते भावुक हुए लोग; 12 मकान खाली

राजकुमार चौधरी, चैतड़ू (कांगड़ा)। घर केवल ईंट, सीमेंट और पत्थरों से नहीं बनता। उसमें परिवार की वर्षों की मेहनत, जीवनभर की कमाई और पीढ़ियों की यादें जुड़ी होती हैं। ऐसे में जब अपनी आंखों के सामने घर टूटने लगे तो दर्द दीवारों के गिरने तक सीमित नहीं रहता। यह पीड़ा तब और भी बढ़ जाती है जब अपना घर खुद तोड़ना पड़े। गगल स्थित कांगड़ा एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के लिए रछियालू और कियोड़िया गांव में इन दिनों ऐसा ही भावुक दृश्य देखने को मिल रहा है।

मुआवजा मिलने के बाद खाली कर रहे घर भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन (आरएंडआर) के तहत मुआवजा मिलने के बाद प्रभावित परिवार घर खाली कर रहे हैं। कई परिवार अपने हाथों से ही मकानों को डिस्मेंटल करने में जुटे हैं। दोनों गांवों में 12 मकान खाली हो चुके हैं और कई परिवारों की जिंदगी का एक पुराना अध्याय समाप्त होने की ओर है।

मुआवजा मिला, लेकिन यादों की कीमत कौन चुकाएगा एयरपोर्ट विस्तार के लिए प्रभावित परिवारों को भूमि अधिग्रहण और आरएंडआर प्रक्रिया के तहत मुआवजा मिला है। कई परिवार भविष्य को ध्यान में रखते हुए नए मकान भी तैयार कर चुके हैं। इसके बावजूद पुराने घरों से बिछड़ने का दर्द कम नहीं हुआ है। नई जगह पर जीवन शुरू करने की चुनौती के बीच उनका मन अब भी पुराने घरों और गांव में अटका है।

बुजुर्गों के चेहरे पर पीड़ा घर छोड़ने की पीड़ा उन बुजुर्गों के चेहरों पर खासतौर पर दिख रही है, जिन्होंने अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा इन्हीं घरों में बिताया है। रछियालू गांव के 80 वर्षीय पुरुषोत्तम चंद के लिए यह विदाई केवल मकान से दूर होने की नहीं, बल्कि जीवनभर की यादों से अलग होने जैसी है।

बिताए थे सुख-दुख के पल रेखा देवी और 45 वर्षीय परवीन समेत अन्य प्रभावित परिवार भी पुराने घर छोड़ने की पीड़ा से गुजर रहे हैं। जिन आंगनों में कभी बच्चों की किलकारियां गूंजती थीं और जिन कमरों में कई पीढ़ियों ने सुख-दुख के पल बिताए, आज उन्हें खाली करना पड़ रहा है।