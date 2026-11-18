संवाद सहयोगी, नूरपुर (कांगड़ा)। हिमाचल प्रदेश में नए जिलों के गठन को लेकर बयानबाजी का दौर तेज हो गया है। नूरपुर को जिला बनाने की वर्षों पुरानी मांग पर भी सियासी हलचल तेज हो गई है। पूर्व मंत्री एवं भाजपा नेता राकेश पठानिया ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू नूरपुर को जिला बनाने का फैसला लेते हैं तो वह इसका स्वागत करेंगे।



बुधवार को नूरपुर में पत्रकारों से बातचीत में राकेश पठानिया ने कहा कि जनता लंबे समय से जिला बनाने की मांग कर रही है। अब सरकार को चर्चा के बजाय ठोस निर्णय लेना चाहिए।

बाली के बयान पर निशाना विधायक आरएस बाली के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि किसी क्षेत्र को जिला बनाने के लिए किसी विधायक से एनओसी लेने की जरूरत नहीं होती। यह सरकार और मुख्यमंत्री के अधिकार क्षेत्र का विषय है।

मुख्यमंत्री बड़ा या विधायक? राकेश पठानिया ने सवाल किया कि मुख्यमंत्री बड़ा होता है या विधायक? जब मुख्यमंत्री जिलों के गठन पर कदम उठाने की बात कह रहे हैं तो उनकी ही पार्टी के नेता का सवाल उठाने का क्या औचित्य है? उन्होंने बाली पर टिप्पणी करते हुए कहा कि उनके अभी राजनीतिक दूध के दांत भी नहीं टूटे हैं।

नूरपुर को जिला बनाने की मांग नई नहीं राकेश पठानिया ने कहा कि नूरपुर को जिला बनाने की मांग नई नहीं, बल्कि वर्षों पुरानी है। प्रेम कुमार धूमल के मुख्यमंत्री रहने के दौरान नूरपुर को राजस्व जिला और परिवहन जिला का दर्जा मिला था। धूमल सरकार ने यहां एडीसी कार्यालय खोलकर जिले की मजबूत नींव रखी थी, लेकिन कांग्रेस के सत्ता में आते ही इसे बंद कर दिया। जयराम ठाकुर सरकार के कार्यकाल में नूरपुर को पुलिस जिला बनाया गया और यहां अतिरिक्त जिला सत्र न्यायालय खोला गया।