कांगड़ा घाटी रेलवे: नवरात्र में ट्रैक पर दौड़ी चार ट्रेन, शेड्यूल जारी; 35 रुपये में कर सकेंगे 164 किलोमीटर सफर

संवाद सहयोगी, बैजनाथ (कांगड़ा)। हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा घाटी रेल एक बार फिर पटरी पर उतर आई है। बरसात के बाद पठानकोट-जोगेंद्रनगर नैरोगेज रेलमार्ग पर रविवार से एक बार फिर ट्रेनों की आवाजाही शुरू हो गई है। पहले नवरात्र के साथ रेल परिचालन बहाल होने से यात्रियों को राहत मिली है। हालांकि, अभी तक पहले की तरह सभी ट्रेनें शुरू नहीं हो पाई हैं।



बैजनाथ-पपरोला रेलवे स्टेशन से फिलहाल चार ट्रेनों का संचालन निर्धारित समय-सारणी के अनुसार किया जाएगा। इनमें दो ट्रेनें पठानकोट, एक ज्वालामुखी रोड और एक जोगिंद्रनगर के लिए रवाना होगी।

चक्की पुल गिरने के बाद थी अव्यवस्था चक्की रेल पुल के क्षतिग्रस्त होने के कारण वर्ष 2022 में पठानकोट तक रेल परिचालन बंद हो गया था। करीब चार साल के लंबे इंतजार के बाद इस रेल खंड पर दोबारा ट्रेनों की आवाजाही शुरू हुई है। चक्की रेल पुल पर करीब 70 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं, जबकि बैजनाथ पपरोला रेलवे स्टेशन को विकसित करने पर करीब सात करोड़ रुपये की लागत आई है। इसके बावजूद यात्रियों को अभी पहले की तरह पूरी रेल सेवा बहाल होने का इंतजार है।

बैजनाथ पपरोला से ट्रेनों की समयसारणी बैजनाथ पपरोला रेलवे स्टेशन से सुबह आठ बजे जोगेंद्रनगर के लिए ट्रेन रवाना होगी। इसके बाद सुबह 10 बजे ज्वालामुखी रोड के लिए ट्रेन चलेगी। दोपहर 2:15 बजे और फिर 3:40 बजे पठानकोट के लिए ट्रेन रवाना होगी। इस तरह पठानकोट के लिए दोपहर में दो ट्रेनों की सुविधा उपलब्ध रहेगी।

पहले पठानकोट के लिए चलती थीं छह ट्रेनें पहले बैजनाथ पपरोला और पठानकोट के बीच प्रतिदिन छह-छह ट्रेनों की आवाजाही होती थी। अब सीमित ट्रेनों का संचालन शुरू होने से यात्रियों को पहले जैसी सुविधा नहीं मिल पा रही है। लोगों को उम्मीद है कि आने वाले समय में ट्रेनों की संख्या बढ़ाई जाएगी, जिससे दैनिक यात्रियों को आवागमन में सहूलियत मिलेगी।