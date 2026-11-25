जागरण संवाददाता, धर्मशाला। जिला कांगड़ा पुलिस ने नशा तस्करों पर नकेल कस दी है। अब तस्करों को जेल भेजने के साथ-साथ अवैध धंधे से अर्जित संपत्ति भी जब्त की जा रही है। पुलिस ने नशा तस्करी के आरोपित की 78.26 लाख रुपये की संपत्ति जब्त करने की तैयारी कर ली है। संपत्तियों की वित्तीय जांच करवाने के बाद इन्हें जब्त व फ्रीज करने की प्रक्रिया आरंभ कर दी है। अब मामला सक्षम प्राधिकारी को भेज दिया है।



पुलिस ने कांगड़ा थाना के अंतर्गत आने वाले आरोपित विकास शर्मा उर्फ किंग निवासी नटेहड़ की 78 लाख 26 हजार 306 रुपये मूल्य की संदिग्ध चल-अचल संपत्तियों और वित्तीय परिसंपत्तियों का पता लगाया गया है।

नशा तस्करी के 7 मामले दर्ज पुलिस के अनुसार आरोपित के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत सात अलग-अलग मामले दर्ज है। थाना प्रभारी कांगड़ा ने आरोपित के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट के तहत विस्तृत वित्तीय जांच की। इस दौरान नशीले पदार्थों की कथित अवैध तस्करी और बिक्री से अर्जित आय के माध्यम से खरीदी गई संपत्तियों और वित्तीय संसाधनों की जानकारी सामने आई।

जांच में इन संपत्तियों का कुल मूल्य 78,26,306 रुपये आंका गया है। इसके बाद थाना प्रभारी ने विस्तृत जांच रिपोर्ट पुलिस अधीक्षक जिला कांगड़ा को सौंपी। एसपी ने संपत्ति जब्त करने की प्रक्रिया तेज की मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक कांगड़ा ने 18 नवंबर को संबंधित संपत्तियों को जब्त और फ्रीज करने के संबंध में कानूनी प्रक्रिया के तहत विचार और आगामी कार्रवाई के लिए मामला सक्षम प्राधिकारी एवं प्रशासक को भेज दिया है।