इंदौरा में हत्या मामले में फरार आरोपित 8 महीने बाद बिहार से गिरफ्तार, हिमाचल पुलिस घर से उठा लाई शातिर को
हिमाचल प्रदेश की इंदौरा पुलिस ने हत्या के एक मामले में फरार चल रहे आरोपी राम प्रसाद महतो को बिहार के पूर्णिया जिले से गिरफ्तार किया है।
HighLights
इंदौरा पुलिस ने हत्या के आरोपी को बिहार से दबोचा।
राम प्रसाद महतो 13 मार्च 2026 की हत्या में वांछित था।
आरोपी लगातार ठिकाने बदल रहा था, पूर्णिया से हुई गिरफ्तारी।
मुकेश सरमाल, भदरोआ (कांगड़ा)। हिमाचल प्रदेश की इंदौरा थाना की पुलिस ने हत्या के एक मामले में फरार चल रहे आरोपित को बिहार से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपित की पहचान 50 वर्षीय राम प्रसाद महतो निवासी दमदहा घाट, जिला पूर्णिया (बिहार) के रूप में हुई है। आरोपित पर 13 मार्च 2026 को सुमेर साहनी की हत्या करने का आरोप है। वारदात के बाद से ही वह पुलिस की गिरफ्त से बचता आ रहा था।
लगातार ठिकाने बदल रहा था शातिर
जानकारी के अनुसार, हत्या की वारदात के बाद पुलिस ने आरोपित की तलाश में कई बार दबिश दी, लेकिन वह लगातार गिरफ्तारी से बच निकलने में कामयाब रहा। वह लगातार ठिकाने बदल रहा था। इसके बावजूद इंदौरा पुलिस ने उसकी तलाश जारी रखी।
पूर्णिया में घर से की गिरफ्तारी
आखिरकार एएसआई भागा राम के नेतृत्व में पुलिस टीम को बिहार भेजा गया। टीम ने जिला पूर्णिया स्थित आरोपित के घर पर दबिश दी और उसे गिरफ्तार कर लिया।
पुलिस के हाथ लगी कामयाबी
कई महीनों से फरार चल रहे आरोपित की दूसरे राज्य से गिरफ्तारी को इंदौरा पुलिस की अहम कामयाबी माना जा रहा है। पुलिस आरोपित के खिलाफ आगामी कानूनी कार्रवाई अमल में ला रही है।
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