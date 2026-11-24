मुकेश सरमाल, भदरोआ (कांगड़ा)। हिमाचल प्रदेश की इंदौरा थाना की पुलिस ने हत्या के एक मामले में फरार चल रहे आरोपित को बिहार से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपित की पहचान 50 वर्षीय राम प्रसाद महतो निवासी दमदहा घाट, जिला पूर्णिया (बिहार) के रूप में हुई है। आरोपित पर 13 मार्च 2026 को सुमेर साहनी की हत्या करने का आरोप है। वारदात के बाद से ही वह पुलिस की गिरफ्त से बचता आ रहा था।

लगातार ठिकाने बदल रहा था शातिर जानकारी के अनुसार, हत्या की वारदात के बाद पुलिस ने आरोपित की तलाश में कई बार दबिश दी, लेकिन वह लगातार गिरफ्तारी से बच निकलने में कामयाब रहा। वह लगातार ठिकाने बदल रहा था। इसके बावजूद इंदौरा पुलिस ने उसकी तलाश जारी रखी।