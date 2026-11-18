जागरण संवाददाता, धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश में राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो विजिलेंस धर्मशाला की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। टीम ने हिमाचल पुलिस के एक उपनिरीक्षक यानी एसआई को 20 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपित पुलिस अधिकारी की पहचान भजन जरयाल के रूप में हुई है, जो पुलिस जिला नूरपुर के अंतर्गत सदवां चौकी में प्रभारी के पद पर तैनात है।

विजिलेंस ने शिकायत पर लिया एक्शन जानकारी के अनुसार नूरपुर तहसील के निवासी गौरव सिंह ने में शिकायत दर्ज करवाई थी कि उनके खिलाफ दर्ज एक मामले में रद्दीकरण रिपोर्ट तैयार करने में मदद करने के बदले एसआई भजन जरयाल उनसे रिश्वत की मांग कर रहा है। शिकायतकर्ता के अनुसार आरोपित अधिकारी ने शुरुआत में 30 हजार की रिश्वत मांगी थी। बाद में बातचीत के बाद रिश्वत की रकम 20 हजार तय हुई।