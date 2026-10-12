देहरा में भाजपा के प्रदर्शन के दौरान विधायक बिक्रम ठाकुर और पुलिस आमने-सामने, जलता पुतला बुझाने पर विवाद

संवाद सहयोगी, देहरा (कांगड़ा)। हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा में भाजपा के प्रदर्शन के दौरान ढलियारा में विवाद हो गया। जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) में 11 छात्राओं से जुड़े कथित यौन उत्पीड़न के मामले को लेकर कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे भाजपा कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी का पुतला फूंका। पुतले में आग लगते ही उसे बुझाने पहुंची पुलिस और पूर्व मंत्री एवं जसवां-परागपुर के विधायक बिक्रम ठाकुर आमने-सामने आ गए। दोनों के बीच तीखी बहस हो गई।

पीएम का पुतला जलाने पर क्यों शांत होती है पुलिस बिक्रम ठाकुर ने पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाते हुए पूछा कि जब प्रदेश में प्रधानमंत्री के खिलाफ प्रदर्शन होते हैं और उनके पुतले जलाए जाते हैं, तब पुलिस कहां होती है? घटनाक्रम का वीडियो भी इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रहा है, जिसमें पुलिस अधिकारी वाहनों की सुरक्षा के लिए आग बुझाने की बात कहता दिखाई दे रहा है।

बाजार में निकाली रैली इससे पहले भाजपा कार्यकर्ताओं ने ढलियारा बाजार में रैली निकालकर कांग्रेस के खिलाफ नारेबाजी की। बिक्रम ठाकुर ने आरोप लगाया कि कांग्रेस महिला सम्मान की बात तो करती है, लेकिन जेएनयू प्रकरण में अपने सांसद के खिलाफ कार्रवाई को लेकर उसका रुख स्पष्ट नहीं है। उन्होंने कांग्रेस नेतृत्व से संबंधित सांसद के मामले में जवाबदेही तय करने और पार्टी स्तर पर उठाए गए कदमों का ब्योरा सार्वजनिक करने की मांग की।