'शाहपुर में अंडरपास और DSP ट्रैफिक की हो तैनाती', गगल एयरपोर्ट पर CM सुक्खू से विधायक केवल ने उठाई मांगें

जागरण संवाददाता, धर्मशाला। शाहपुर के व्यापारियों और गगल एयरपोर्ट विस्तार से प्रभावित लोगों की मांगों का प्रदेश सरकार शीघ्र समाधान करने की दिशा में कदम उठाएगी। मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने विधायक केवल सिंह पठानिया की ओर से उठाए गए क्षेत्र के महत्वपूर्ण मुद्दों पर सकारात्मक रुख अपनाते हुए इनके जल्द समाधान का आश्वासन दिया है।



विधायक ने मंगलवार को गगल एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री का स्वागत करने के बाद उनसे मुलाकात कर शाहपुर में अंडर बाईपास निर्माण, डीएसपी ट्रैफिक की तैनाती और यातायात समस्या सहित व्यापारियों व एयरपोर्ट प्रभावितों की मांगें प्रमुखता से उठाईं। इस दौरान एयरपोर्ट विस्तार प्रभावित भी सीएम से मिले व अपनी मांगें रखीं।

यातायात दबाव का मामला उठाया विधायक ने मुख्यमंत्री के समक्ष शाहपुर में अंडर बाईपास निर्माण का मुद्दा उठाते हुए कहा कि इससे क्षेत्र में बढ़ते यातायात दबाव की समस्या का स्थायी समाधान हो सकेगा। उन्होंने यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए डीएसपी ट्रैफिक की तैनाती अथवा उचित ट्रैफिक प्रबंधन सुनिश्चित करने की मांग भी रखी।