जागरण संवाददाता, धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय का दसवां दीक्षा समारोह रविवार को आयोजित होगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआइ) न्यायमूर्ति सूर्यकांत समारोह के मुख्य अतिथि होंगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रह्लाद जोशी, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू और हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश मौजूद रहेंगे।

702 विद्यार्थियों को दी जाएंगी डिग्री वर्ष 2024 तक के पात्र स्नातक, स्नातकोत्तर, पीएचडी और डिप्लोमा विद्यार्थियों को डिग्रियां दी जाएंगी। कुल 702 विद्यार्थियों को उपाधि प्रदान की जाएगी। इनमें 584 स्नातकोत्तर विद्यार्थी हैं, जिनमें 288 छात्राएं और 296 छात्र हैं। स्नातक वर्ग के 29 विद्यार्थियों को भी डिग्री मिलेगी।

32 गोल्ड मेडल दिए जाएंगे जनवरी से दिसंबर 2024 के बीच पीएचडी पूरी करने वाले 48 शोधार्थियों को भी उपाधि दी जाएगी। समारोह में 32 गोल्ड मेडल दिए जाएंगे। इनमें 23 छात्राएं और 9 छात्र हैं। छात्राओं का दबदबा कुलपति ने कहा कि अधिकांश विभागों में छात्राओं ने शीर्ष स्थान हासिल किया है और अकादमिक उपलब्धियों में लगातार आगे बढ़ रही हैं। विद्यार्थियों का पूर्वाभ्यास शनिवार को किया गया। ऑनलाइन पंजीकरण पोर्टल से विद्यार्थियों ने सहमति दी है।