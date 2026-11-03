पठानकोट-मंडी हाईवे पर गुंडागर्दी, कार सवार ने बनोई चौक में की हवाई फायरिंग; पूरी घटना CCTV कैमरा में कैद

संवाद सहयोगी, चैतड़ू (कांगड़ा)। पठानकोट-मंडी राष्ट्रीय राजमार्ग पर बनोई चौक में गत रात कार सवार एक व्यक्ति ने हवा में तीन गोलियां चलाईं। घटना रात करीब 9:30 बजे हुई, जिससे दुकानदारों और स्थानीय लोगों में दहशत फैल गई। एक दुकानदार ने गगल थाने में सूचना दी। पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया और तथ्य जुटाए हैं।



बताया गया कि काले रंग की एक कार काफी देर तक बनोई चौक में खड़ी रही। कार में चालक के साथ और पिछली सीट पर भी लोग बैठे थे। वे आपस में बातचीत भी कर रहे थे। इसी दौरान एक व्यक्ति कार से उतरा और देसी कट्टे से हवा में तीन फायर किए। इसके बाद वह वहां से चला गया।



फायरिंग की घटना एक दुकानदार के सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। हालांकि, फुटेज में कार का नंबर स्पष्ट नहीं दिख रहा है। ऐसे में कार, इसमें बैठे व बाहर खड़े व्यक्ति की पहचान नहीं हो पाई है।

एक प्रत्यक्षदर्शी से भी पूछताछ पुलिस ने शिकायतकर्ता दुकानदार के साथ बनोई चौक में मूंगफली की रेहड़ी लगाने वाले एक प्रत्यक्षदर्शी से भी पूछताछ की है। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस बनोई चौक और आसपास के क्षेत्रों के अन्य सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाल रही है।