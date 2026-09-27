हिमाचल के कांगड़ा में हादसा, कबड्डी मैच देखने स्कूल के छज्जे पर चढ़े 150 लोग; अचानका ढांचा गिरने से 23 घायल

संवाद सहयोगी, कांगड़ा। कांगड़ा उपमंडल के अब्दुल्लापुर में रविवार को कबड्डी लीग मैच के दौरान बड़ा हादसा हो गया। मैच देखने के लिए सीनियर सेकेंडरी स्कूल अब्दुल्लापुर के छज्जे पर बैठे दर्शकों का ढांचा अचानक नीचे गिर गया। छज्जे पर करीब 150 लोग बैठे बताए जा रहे हैं। ढांचा गिरते ही वहां बैठे लोग जमीन पर आ गिरे। हादसे में 23 लोग घायल हो गए।

घायलों को तत्काल कांगड़ा उपमंडलीय चिकित्सालय पहुंचाया गया। इनमें से दो घायलों को गंभीर चोटों के कारण डा. राजेंद्र प्रसाद आयुर्विज्ञान महाविद्यालय एवं अस्पताल टांडा रेफर किया गया है। हादसे की सूचना मिलते ही एपीएमसी जिला कांगड़ा के अध्यक्ष नीशु मोंगरा कांगड़ा उपमंडलीय चिकित्सालय पहुंचे और घायलों का हाल जाना। उन्होंने अस्पताल प्रशासन से घायलों की स्थिति की जानकारी ली और उन्हें बेहतर उपचार उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए।

मैच देखने के लिए सीनियर सेकेंडरी स्कूल अब्दुल्लापुर के छज्जे पर भी बड़ी संख्या में दर्शक बैठ गए। इसी दौरान अचानक छज्जे का हिस्सा नीचे गिर गया। देखते ही देखते वहां बैठे लोग नीचे आ गिरे। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई।

घायलों को कांगड़ा उपमंडलीय चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। उपमंडलीय चिकित्सालय अधिकारी डाॅ. अल्पना की देखरेख में घायलों का उपचार किया गया। डाॅ. अल्पना के अनुसार, एक मरीज की पीठ में गहरी चोट आई है, जबकि एक अन्य मरीज के सिर में चोट लगी है। दोनों को बेहतर उपचार के लिए डाॅ. राजेंद्र प्रसाद आयुर्विज्ञान महाविद्यालय एवं अस्पताल टांडा रेफर किया गया।