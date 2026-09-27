हिमाचल के एंट्री प्वाइंट पर बेकाबू कंटेनर ने चेक पोस्ट को मारी टक्कर, कर्मचारी आए चपेट में; दो अस्पताल पहुंचाए

जागरण संवाददाता, नाहन। हिमाचल प्रदेश और हरियाणा की सीमा पर स्थित औद्योगिक क्षेत्र कालाअंब में इंटर स्टेट बैरियर (चेक पोस्ट) को रविवार तड़के कंटेनर ट्रक ने टक्कर मार दी। हादसे में चेक पोस्ट का ढांचा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे में दो लोग घायल हुए हैं, जिन्हें कालाअंब के निजी अस्पताल में उपचार दिलाया। गनीमत रही कि मौके पर मौजूद कर्मचारियों की सतर्कता से बड़ा हादसा टल गया।

4 कर्मचारी थे ड्यूटी पर तैनात हादसा रविवार तड़के करीब 4:20 बजे हुआ। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। फुटेज के अनुसार, एक बेकाबू कंटेनर ट्रक सीधे इंटर स्टेट बैरियर की तरफ आता दिखाई देता है। चेक पोस्ट पर एआरटीओ कार्यालय का एक और तीन अन्य कर्मचारी ड्यूटी पर थे।