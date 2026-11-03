पुलिस ने रुकने का इशारा किया और स्कूटी राइडर ने बढ़ा दी स्पीड, SHO हमीरपुर को टक्कर मारकर घायल किया

संवाद सहयोगी, हमीरपुर। हिमाचल प्रदेश के जिला हमीरपुर में यातायात जांच और गश्त के दौरान एक स्कूटी चालक ने थाना प्रभारी इंस्पेक्टर कुलवंत सिंह को टक्कर मार दी। पुलिस ने स्कूटी राइडर को रुकने का इशारा किया था, इस दौरान उसने रोकने के बजाय स्पीड और बढ़ा दी और पास में खड़े थाना प्रभारी को ही टक्कर मार दी।

थाना प्रभारी घायल दोनों सड़क पर गिरकर घायल हो गए। थाना प्रभारी को गंभीर चोटें आई हैं। उन्हें उपचार के लिए डॉ. राधाकृष्णन राजकीय मेडिकल कॉलेज हमीरपुर ले जाया गया। बिना हेलमेट दौड़ा रहा था वाहन पुलिस के अनुसार थाना सदर हमीरपुर के अंतर्गत चौकी बाजार में यातायात जांच एवं गश्त की जा रही थी। इस दौरान दोपहर करीब दो बजे स्कूटी नंबर एचपी-22ई-7268 पर सवार 20 वर्षीय ऋत्विक कंवर पुत्र उपदेश निवासी गांव ढलवाणा गुजरां, डाकघर कुठेड़ा, तहसील व जिला हमीरपुर बिना हेलमेट तेज रफ्तारी से आया। पुलिस ने उसे रुकने का इशारा किया, लेकिन चालक ने स्कूटी रोकने के बजाय उसकी गति बढ़ा दी और मौके पर मौजूद थाना प्रभारी को टक्कर मार दी।