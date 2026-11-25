रवि ठाकुर, हमीरपुर। सोने की कीमतों में इस साल जबरदस्त उतार-चढ़ाव देखने को मिला है। जनवरी में रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचने के बाद नवंबर में दाम में बड़ी गिरावट दर्ज की है। साल के उच्चतम स्तर से सोना करीब 53 से 55 हजार रुपये प्रति 10 ग्राम तक सस्ता हो चुका है। सोने के दाम कम होने से लोगों को राहत मिली है। हिमाचल प्रदेश में जिला हमीरपुर के सराफा बाजार में भी इस गिरावट का असर देखने को मिल रहा है।

जनवरी में एक साथ बड़े थे भाव जनवरी 2026 में वैश्विक तनाव और सुरक्षित निवेश की मांग बढ़ने के कारण सोने की कीमतों में तेजी आई थी। एक से 30 जनवरी के बीच सोने के भाव में 44,043 रुपये प्रति 10 ग्राम यानी 32.16 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की थी। इस दौरान सोना करीब 1.81 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम के उच्चतम स्तर तक पहुंचा था।