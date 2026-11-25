संवाद सहयोगी, बिलासपुर। हिमाचल प्रदेश के जिला बिलासपुर में एक अनोखा विवाह हुआ। 75 साल की उम्र में कन्हैया लाल ने शेरवानी पहनी तो 63 की सबीना ने लाल साड़ी पहनकर सात फेरे लिए। उम्र के आखिरी पड़ाव पर दो दिलों के एक होने की यह अनूठी कहानी बुधवार को विवाह के पवित्र बंधन में बंध गई।

टेंट लगा, स्टेज पर वरमाला पहनाई बिलासपुर जिला के घाघस क्षेत्र के दयोली स्थित अपना घर वृद्धाश्रम में शादी की शहनाई बजी। बकायता टेंट लगाया गया व स्टेज पर वरमाला पहनाई गई। बुधवार सुबह से ही अपना घर वृद्धाश्रम में शादी को लेकर उत्साह का माहौल रहा। शहनाई की मधुर धुनों के बीच दोनों ने एक-दूसरे के साथ जीवनभर निभाने का संकल्प लिया।

अन्य बुजुर्गों ने दिया आशीर्वाद वृद्धाश्रम में रह रहे अन्य बुजुर्गों और संस्थान के सदस्यों ने भी इस खास मौके पर बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। सभी ने नवदंपती को बधाई दी और उनके सुखद वैवाहिक जीवन की कामना की। डीसी बिलासपुर भी पहुंची इस अनूठे विवाह समारोह में उपायुक्त बिलासपुर किरण भड़ाना भी पहुंचीं। उन्होंने नवदंपती को विवाह की बधाई देते हुए शगुन भी दिया। उपायुक्त ने इस पहल को सराहनीय बताते हुए सबीना और कन्हैया लाल के नए जीवन के लिए शुभकामनाएं दीं।

जिला कल्याण अधिकारी ने की खुशहाली की कामना शादी में जिला कल्याण अधिकारी रमेश बंसल और अपना घर वृद्धाश्रम के संस्थापक प्रकाश बंसल सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। सभी ने नवदंपती को आशीर्वाद देकर उनके जीवन में खुशहाली की कामना की। शादी के बाद दोनों नालागढ़ स्थित वृद्धाश्रम में अपना नया जीवन शुरू करेंगे।