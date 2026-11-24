संवाद सहयोगी, बिलासपुर। अपनों ने साथ छोड़ा तो जिंदगी के सफर में अकेले रह गए, लेकिन वृद्धाश्रम में एक-दूसरे का साथ मिला तो जीवन की नई शुरुआत करने का फैसला कर लिया। अब उम्र के आखिरी पड़ाव में दो दिल एक-दूसरे के हमसफर बनने जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर जिला के दयोली स्थित अपना घर वृद्धाश्रम में 63 वर्षीय सबीना और 75 वर्षीय कन्हैया लाल की शादी की रस्में मंगलवार शाम को हल्दी और मेहंदी के साथ शुरू हो गईं।



दूल्हा व दुल्हन हल्दी के वक्त पीले रंग के वस्त्र पहन रखे थे। वृद्धाश्रम में पहली बार शहनाई गूंज रही है और बुजुर्गों के बीच विवाह की खुशियां मनाई जा रही हैं। कोलकाता निवासी 63 वर्षीय सबीना और मंडी जिला के जंजैहली क्षेत्र के थुनाग गांव निवासी 75 वर्षीय कन्हैया लाल अब एक-दूसरे के जीवनसाथी बनने जा रहे हैं।

मंगलवार शाम को अपना घर वृद्धाश्रम में दोनों की हल्दी और मेहंदी की रस्में पारंपरिक तरीके से निभाई गईं। संस्थान के सदस्यों ने इस खास मौके को यादगार बनाने के लिए विशेष तैयारियां की हैं। वृद्धाश्रम में रह रहे अन्य बुजुर्ग भी इस शादी को लेकर उत्साहित हैं।

वरमाला और सात फेरों की रस्म बुधवार सुबह साढ़े 11 बजे हिंदू रीति-रिवाजों के अनुसार वरमाला और सात फेरों की रस्म होगी। इसके बाद विवाह समारोह आयोजित किया जाएगा। नालागढ़ वृद्धाश्रम से शुरू होगा नया जीवन दोपहर ठीक तीन बजे दयोली स्थित वृद्धाश्रम से बरात की विदाई होगी। शादी के बाद दोनों नालागढ़ स्थित वृद्धाश्रम में अपना नया जीवन शुरू करेंगे। इस अनूठे आयोजन में उपायुक्त किरण भड़ाना के भी पहुंचने की संभावना है।