शुभम राही, बिलासपुर। उम्र के ढलते पड़ाव में अनदेखी की गई जिंदगी का सूरज अब फिर से उगेगा। जिन्हें अपनों ने ठुकराया, उन्हें अपना घर बसाएगा। जो सफर लगभग खत्म हो चुका था... उसमें हमसफर का सहारा मिलेगा, क्योंकि अब शहनाइयां बजेंगी... बरात भी आएगी और विदाई भी होगी। जिंदगी के रंगमंच की इस सच्ची कहानी के किरदार 63 वर्षीय सबीना और 75 वर्षीय कन्हैया लाल हैं, जो 25 नवंबर को सात फेरे लेकर जीवन की नई पारी शुरू करेंगे।

कोलकाता की सबीना और मंडी के कन्हैया लाल हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले के घाघस क्षेत्र के दयोली स्थित अपना घर वृद्धाश्रम में यह पहला मौका होगा, जब यहां रहने वाले दो बुजुर्ग शादी के बंधन में बंधेंगे। कोलकाता निवासी सबीना और मंडी जिले के जंजैहली क्षेत्र के थुनाग निवासी कन्हैया लाल ने एक-दूसरे के साथ जीवन बिताने का फैसला लिया है।

कोर्ट के बाद वृद्धाश्रम में निभाएंगे रस्में दोनों का विवाह पहले बुधवार को बिलासपुर न्यायालय में होगा। इसके बाद वृद्धाश्रम में हिंदू रीति-रिवाज से शादी की रस्में निभाई जाएंगी। यहीं से इन दोनों के नए जीवन की शुरुआत होगी और नालागढ़ में नए वृद्धाश्रम के लिए इनकी विदाई होगी।

पत्नी की मौत के बाद भाइयों ने दुत्कारा कन्हैया लाल की मंडी जिले के थुनाग में अपनी दुनिया थी। खेतीबाड़ी से जीवन चलता था। कोई संतान नहीं थी। लंबी बीमारी से पत्नी चल बसी। उन्होंने अपना सब कुछ भाइयों के नाम किया तो बदले में उन्हें प्यार नहीं, दुत्कार मिली और घर से बेदखली भी।

तिरस्कार ने उन्हें इतना तोड़ा कि वह मानसिक रूप से टूट गए। जंगल में एक गुफा में रहने लगे। 'अपना घर' दयोली वृद्धाश्रम को उनकी हालत का पता चला तो 2022 में उन्हें सहारा दिया। घूमने आई सबीना भटक गईं दूसरी तरफ, कोलकाता निवासी सबीना की जिंदगी का सफर भी कुछ आसान नहीं था। घूमने के लिए शिमला निकली थीं लेकिन सफर करते हुए मशोबरा पहुंच गईं। रास्ता भटकने और मानसिक स्थिति ठीक न होने पर नारी निकेतन मशोबरा पहुंच गईं।

2025 में हुई दोनों की मुलाकात चार वर्ष मशोबरा में रहने के बाद वर्ष 2025 में उन्हें दयोली स्थित अपना घर वृद्धाश्रम में भेजा गया, जहां उनकी मुलाकात कन्हैया लाल से हुई। दुख ने दुख से बात की तो संवेदना जाग गई। दोनों एक-दूसरे के काम में हाथ बंटाने लगे।