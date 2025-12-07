Language
    हिमाचल में गजब मामला: जिसे परिवार मान चुका था मृत, 15 साल बाद सकुशल घर लौटा पूर्व सैनिक; ...नहीं मिले पत्नी और बेटा

    By Ranbir Thakur Edited By: Rajesh Sharma
    Updated: Sun, 07 Dec 2025 06:14 PM (IST)

    हमीरपुर जिले के सुजानपुर में एक पूर्व सैनिक 15 साल बाद घर लौटा। बलदेव ठाकुर नौकरी पर जाते समय लापता हो गए थे। राजस्थान में एक वायरल वीडियो से उनकी पहच ...और पढ़ें

    15 साल बाद घर पहुंचे बनाल पंचायत के लापता पूर्व सैनिक बलदेव कुमार। जागरण

    रवि ठाकुर, हमीरपुर। हिमाचल प्रदेश के जिला हमीरपुर में गजब मामला सामने आया है। सुजानपुर की बनाल पंचायत के घरथोली गांव का पूर्व सैनिक 15 साल बाद सकुशल घर लौटा है। परिवार को अब उनके लौटने की कोई उम्मीद नहीं थी।

    वर्षों की तलाश, अनगिनत सवाल व अनिश्चितता के बीच अचानक मिली एक खबर ने पूरे परिवार और गांव को जैसे नया जीवन दे दिया। राजस्थान के बीकानेर से बुलंद आशा लेकर लौटे बलदेव का रविवार को ऐसा स्वागत हुआ, जिसे देख हर कोई भावुक हो उठा।

    बलदेव करीब 15 वर्ष पहले नौकरी पर जाते हुए रास्ते से ही गायब हो गया था। परिवार को न तो उसके ठिकाने का पता चल पाया और न ही जहां काम करता था, वहां किसी को उसकी कोई जानकारी मिली। दिन, महीने और साल बीतते गए, लेकिन उसकी तलाश में जुटे स्वजन खाली हाथ ही रहे। 

    राजस्थान से वायरल वीडियो से हुई पहचान

    इसी बीच तीन दिन पहले राजस्थान में रहने वाले एक परिवार ने एक वीडियो बनाकर किसी अज्ञात व्यक्ति की पहचान पूछी। इस वीडियो में बलदेव दिखाई दे रहा था। यह वीडियो सुजानपुर क्षेत्र की सपना कुमारी के मोबाइल फोन पर पहुंचा।

    परिवार ने वीडियो देखते ही पहचान लिया

    सपना कुमारी ने यह वीडियो अपने जानने वालों से साझा किया, जिन्होंने इंटरनेट प्लेटफार्म पर शेयर किया। वीडियो देखते ही परिवार ने बलदेव को पहचान लिया और भावुक होकर तुरंत बीकानेर के लिए रवाना हो गए। 

    राजस्थान के परिवार ने की देखभाल

    बीकानेर पहुंचकर जब उन्होंने बलदेव को सही सलामत देखा तो माहौल खुशियों और आंसुओं से भर गया। जिस राजस्थानी परिवार ने वर्षों तक उसकी देखभाल की, उन्होंने गर्मजोशी से स्वागत किया और हंसते-हंसते उसे उसके स्वजन के सुपुर्द कर दिया।

    गांव पहुंचते ही ढोल-नगाड़ों से गूंज उठा माहौल

    रविवार को जब बलदेव अपने गांव पहुंचा तो चारों ओर खुशी का माहौल बन गया। ग्रामीणों व स्वजन ने ढोल-नगाड़ों के बीच उसका स्वागत किया, आरती उतारी और पारंपरिक रीति से गृह प्रवेश करवाया। दिनभर घर पर रिश्तेदार, दोस्त और गांव के लोग आते रहे। सालों बाद घर लौटे बलदेव को सुकुशल देखकर हर कोई भावुक हो उठा।

    जनप्रतिनिधियों ने किया स्वागत, परिवार ने इलाज की मांग की

    स्वागत करने वालों में सुजानपुर के विधायक कैप्टन रंजीत, पंचायत प्रधान कांता देवी, राजपूत महासभा के जिला महासचिव जोगेंद्र ठाकुर सहित कई लोग शामिल रहे। सभी ने मिठाई बांटकर परिवार को बधाई दी। इस दौरान परिवार ने प्रशासन व सरकार से आग्रह किया कि बलदेव की मानसिक स्थिति पूरी तरह ठीक नहीं है, ऐसे में उसके उपचार के लिए सरकारी मदद मिलनी चाहिए।

    इंटरनेट मीडिया बना परिवार से मिलाने का जरिया

    परिवार ने सपना कुमारी, गौरव जैन और उस राजस्थानी परिवार सहित सभी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इंटरनेट मीडिया की मदद से 15 साल पुराने जख्म भर गए और परिवार को उसका खोया सदस्य वापस मिल गया। लेकिन बलदेव कुमार को उसकी पत्नी और बच्चा नहीं दिखे। बताया जा रहा है उनकी पत्नी ने दूसरा विवाह कर लिया है।

