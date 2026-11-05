घट्टा टोल प्लाजा के पास कार सवार धर्मशाला, शाहपुर व सिहुंता के तीन लोगों से नशीले कैप्सूल की बड़ी खेप बरामद

संवाद सहयोगी, कांगड़ा। कांगड़ा पुलिस की अपराध अन्वेषण शाखा (सीआइए) टीम ने नशे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए घट्टा टोल प्लाजा के पास एक कार से 422 नशीले कैप्सूल बरामद कर तीन युवकों को गिरफ्तार किया है। बरामद कैप्सूल में कुल 21.10 ग्राम ट्रामाडोल पाया गया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से नशीले कैप्सूल के साथ कार को भी जब्त कर लिया है।

गुप्त सूचना पर कार्रवाई पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार सीआइए टीम को गुप्त सूचना मिली थी। इसके आधार पर पुलिस थाना कांगड़ा के अंतर्गत घट्टा टोल प्लाजा के पास टीम गश्त और वाहनों की जांच कर रही थी। इसी दौरान एक कार को जांच के लिए रोका गया। कार में तीन युवक सवार थे। पूछताछ के बाद जब कार की तलाशी ली गई तो उसमें से 422 स्पैसमोविल प्लस कैप्सूल बरामद हुए। जांच में इन कैप्सूल में कुल 21.10 ग्राम ट्रामाडोल होने की पुष्टि हुई।

सीआईए टीम की कार्रवाई सीआइए टीम ने मौके पर कार्रवाई करते हुए तीनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों की पहचान आशीष राणा (38), निवासी गांव राजोल, वार्ड नंबर दो, डाकघर राजोल, तहसील शाहपुर, पवन धीमान (32), निवासी गांव हटली गुड़ाना, वार्ड नंबर तीन, डाकघर द्रमण, तहसील सिहुंता और ओम प्रकाश (46), निवासी गांव व डाकघर सराह तहसील धर्मशाला जिला कांगड़ा के रूप में हुई है।