नशा तस्करी से जुटाई प्रॉपर्टी पर नूरपुर पुलिस का एक्शन, छन्नी गांव में 45 लाख का मकान और कैश किया जब्त

संवाद सूत्र, भदरोआ (कांगड़ा)। हिमाचल प्रदेश पुलिस ने नशा तस्करों की प्रॉपर्टी को जब्त करने का अभियान तेज कर दिया है। इसी के तहत जिला कांगड़ा में नूरपुर पुलिस ने डमटाल के शमशेर सिंह की 48 लाख 30 हजार रुपये की संपत्ति जब्त की है। उसका दो मंजिला मकान सील कर दिया है।



पिट एनडीपीएस एक्ट के तहत जब्त संपत्ति का वास्तविक और खाली कब्जा सरकार के पक्ष में लेने की यह पहली कार्रवाई है। यह कार्रवाई डमटाल के वार्ड नंबर नौ निवासी शमशेर सिंह के खिलाफ की गई।

मकान और 2.40 लाख कैश जब्त गांव छन्नी स्थित मकान की कीमत 45,90,557 रुपये निर्धारित की गई है। इसके अलावा नशे के अवैध कारोबार से अर्जित 2,40,440 रुपये की नकदी भी जब्त की गई। एसडीएम और थाना प्रभारी की अगुवाई में कार्रवाई बुधवार को एसडीएम इंदौरा सुरेंद्र ठाकुर और थाना प्रभारी डमटाल विशाल राठौर की मौजूदगी में पुलिस ने स्वतंत्र गवाहों के सामने मकान का निरीक्षण किया। भूतल, प्रथम तल और बेसमेंट का रिकॉर्ड तैयार कर लिखित दस्तावेजों के जरिये मकान का खाली कब्जा सरकार के पक्ष में लिया गया। इसके बाद पुलिस की मुहर से मकान सील किया गया। मुख्य द्वार पर सरकारी जब्त संपत्ति का सूचना बोर्ड भी लगाया गया।