जागरण संवाददाता, धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश सरकार के तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने विधानसभा में विपक्ष पर तीखा हमला बोला। उन्होंने काम रोको प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान कहा कि भाजपा को आदमखोर भेड़िये की तरह सत्ता का चस्का लग गया है और वह सत्ता हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है।



उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा नेताओं ने केवल केंद्रीय नेतृत्व के दबाव में आकर सदन में स्थगन प्रस्ताव लाया है, जबकि उनके पास भ्रष्टाचार का कोई ठोस तथ्य नहीं है।

जनहितैषी नीतियों के दम पर हम करेंगे मिशन रिपीट राजेश धर्माणी ने भाजपा के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार ने व्यवस्था परिवर्तन के तहत व्यर्थ के खर्चों पर रोक लगाई है और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया है। उन्होंने कहा कि सरकार कड़े सुधारों के साथ आगे बढ़ रही है और इन्हीं जनहितैषी नीतियों के दम पर हम प्रदेश में 'मिशन रिपीट' करेंगे।

मनाली में एक अभिनेत्री को बिना टेंडर होटल दे दिया उन्होंने पूर्व सरकार के कार्यकाल पर सवाल उठाते हुए कहा कि पिछली सरकार के समय होटलों का निजीकरण और आवंटन बिना पारदर्शिता के हुआ, यहां तक कि मनाली में एक अभिनेत्री को भी बिना टेंडर के होटल दे दिया गया, जबकि वर्तमान सरकार टेंडर के माध्यम से होटलों को लीज पर दे रही है।

चंदा चोरी और धर्म के नाम पर राजनीति का आरोप धर्माणी ने कहा कि भाजपा 1980 से देश की जनता को ठग रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि भगवान श्रीराम सबकी आस्था के प्रतीक हैं और अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए कांग्रेस नेताओं और आम जनता ने भी सहयोग राशि दी थी। उन्होंने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा से जुड़े लोगों ने राम मंदिर न्यास को मिले चढ़ावे की भी चोरी की और चंदा एकत्र कर चंदा चोरी जैसा कृत्य किया। ऐसे लोगों को भ्रष्टाचार पर बात करने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है।