नशा तस्करी कर बना लिया शॉपिंग कॉम्पलैक्स और दोमंजिला भवन, नूरपुर पुलिस ने 74.12 लाख की प्रॉपर्टी फ्रीज की

संवाद सहयोगी, नूरपुर (कांगड़ा)। हिमाचल प्रदेश पुलिस ने नशा तस्करी से अर्जित अवैध संपत्ति पर शिकंजा कसते हुए नूरपुर में बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 74,12,854 रुपये मूल्य की दो संपत्तियों को फ्रीज करने की कार्रवाई की है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक धर्म चंद वर्मा ने कहा कि इस कार्रवाई से तस्करों के आर्थिक नेटवर्क को कमजोर करने में मदद मिलेगी।



कार्रवाई पुलिस थाना ज्वाली में दर्ज एफआईआर से जुड़ी है। 6 अक्टूबर 2025 को आरोपित रमेश कुमार को नशे की खेप के साथ गिरफ्तार किया गया था। जांच के दौरान पुलिस ने संपत्तियों की खरीद में इस्तेमाल धन और उसके स्रोत की पड़ताल की और फ्रीज करने की कानूनी प्रक्रिया शुरू की।

दोमंजिला भवन व शॉपिंग कॉम्पलैक्स आरोपित की पहली संपत्ति गांव लब, डाकघर मक्राहन, तहसील जवाली, जिला कांगड़ा में स्थित दो मंजिला आवासीय भवन-सह-शॉपिंग कॉम्पलैक्स है। इसमें सात दुकानें हैं और इसका निर्धारित मूल्य 68,99,462 रुपये है, जबकि उसकी दूसरी संपत्ति ट्रैक्टर है। यह अंकित चौधरी के नाम पर पंजीकृत है। इसे वर्ष 2019 में 5,13,392 रुपये में खरीदा गया था।

प्रासंगिक नहीं पाए गए प्रमाण वर्ष 2023-24 से 2026-27 तक के आयकर रिटर्न वर्ष 2019 की खरीद के धन-स्रोत के प्रमाण के लिए प्रासंगिक नहीं पाए गए। इस आधार पर ट्रैक्टर को फ्रीज करने के आदेश की भी पुष्टि की गई। दोनों संपत्तियों का कुल मूल्य 74,12,854 रुपये है। आदेश के तहत आवश्यक अनुमति के बिना इनका हस्तांतरण या इनके संबंध में लेन-देन नहीं किया जा सकता।