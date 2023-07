Himachal News: मोबाइल एप के जरिए कराएं PM किसान सम्मान निधि के लिए KYC, एक साथ 100 लोगों करवा सकते रजिस्टर

PM Kisan Samman Nidhi का लाभ ले रहे जिन लोगों ने अब तक अपनी केवाईसी नहीं करवाई है वे भारत सरकार द्वारा निर्मित मोबाइल ऐप के माध्यम से तुरंत ई-केवाईसी करवाएं। गूगल प्ले स्टोर में ‘पीएम किसान ई-केवाईसी’ नाम से उपलब्ध इस ऐप को डाउनलोड कर किसान चेहरा प्रमाणीकरण द्वारा अपनी व साथ ही एस सौ अन्य लोगों की ई-केवाईसी कर सकते है।

मोबाइल एप के जरिए कराएं PM किसान सम्मान निधि के लिए KYC, एक साथ 100 लोगों की करवा सकते रजिस्टर

