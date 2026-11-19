जागरण संवाददाता, धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश विधानसभा सत्र के दौरान वीरवार को राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी की राफेल सौदे और सैन्य अभियानों से जुड़ी टिप्पणियों को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक व जोरदार हंगामा हुआ। विपक्ष के हंगामे और दोनों ओर से हुई नारेबाजी के कारण सदन की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा।

माफी मांगें नेगी, कार्यवाही से हटें उनकी टिप्पणी नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने राजस्व मंत्री पर भारतीय सेना का अपमान करने का आरोप लगाते हुए कहा कि जगत सिंह नेगी को राफेल और 'ऑपरेशन सिंदूर' पर की गई अपनी टिप्पणियों के लिए माफी मांगनी चाहिए, अन्यथा उनकी बातों को सदन की कार्यवाही से हटाया जाए। भाजपा विधायकों ने भी कांग्रेस पर देशविरोधी सोच रखने का आरोप लगाया।

नेगी ने आरोप किए खारिज दूसरी ओर, राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए पलटवार किया। उन्होंने कहा कि यदि विपक्ष उन पर कोई आरोप लगा रहा है तो उसे सिद्ध भी करे। नेगी ने राफेल विमानों की कीमतों में कथित वृद्धि (700 करोड़ से 2300 करोड़ रुपये होने) और बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर की शहादत का मुद्दा उठाते हुए कहा कि सदन में उन्हें बोलने से रोकना गलत है।

सदन के बीच नारेबाजी इस मुद्दे पर देखते ही देखते माहौल गरमा गया। भाजपा विधायक वेल में आकर मंत्री के खिलाफ नारेबाजी करने लगे, वहीं सत्ता पक्ष की ओर से भी जवाबी नारे लगे। बढ़ते गतिरोध और शोरगुल के बीच सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई।