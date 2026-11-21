जागरण संवाददाता, धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू धर्मशाला में उच्च न्यायालय की स्थायी पीठ स्थापित होगी। निचले हिमाचल के लोगों को लाभ मिलेगा। सीएम सुक्खू ने कहा कि प्रदेश में दूसरी महिला बटालियन स्थापित होगी। बैंड प्रतियोगिता में महिला बिगलर टीम ने राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त किया है, सभी को 50000-50000 रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा।

नहीं लगाने पड़ेंगे शिमला के चक्कर हिमाचल प्रदेश के निचले जिलों के लोगों को अब न्यायिक कार्यों के लिए शिमला के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। सरकार हाई कोर्ट की स्थायी पीठ के लिए सभी संसाधन उपलब्ध करवाएगी। सदन की कार्यवाही के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि कांगड़ा, चंबा, ऊना और हमीरपुर सहित निचले हिमाचल के लाखों लोगों की यह लंबे समय से चली आ रही मांग थी। धर्मशाला में हाई कोर्ट की स्थायी पीठ स्थापित होने से आम जनता के समय और धन दोनों की बचत होगी, साथ ही न्यायिक प्रक्रिया में भी तेजी आएगी।

महिलाओं को पुलिस में सेवाएं देने का मौका मिलेगा कानून-व्यवस्था और महिला सशक्तीकरण की दिशा में कदम बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री ने प्रदेश में दूसरी महिला पुलिस बटालियन स्थापित करने का भी एलान किया। इससे प्रदेश की बेटियों के लिए पुलिस विभाग में रोजगार के नए द्वार खुलेंगे और राज्य की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था भी मजबूत होगी।





