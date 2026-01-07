धर्मशाला कॉलेज स्टाफ से UGC फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने की पूछताछ, छात्रा के परिवार से मिलने घर पहुंचे सदस्य

जागरण संवाददाता, धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला कॉलेज की छात्रा के मौत मामले में यूजीसी की पांच सदस्यीय टीम ने दूसरे दिन भी जांच की। टीम ने शिक्षकों से बात की, विद्यार्थियों के भी बयान लिए। कॉलेज की रैगिंग कमेटी सहित ओल्ड स्टूडेंटस एसोसिएशन के पदाधिकारियों से भी बात की है।



मृतका के घर जाकर भी टीम ने परिवार से भी बातचीत की है और सच्चाई जानने का प्रयास किया है।

यूजीसी की कमेटी में ये सदस्य यूजीसी कमेटी प्रो. राज कुमार मित्तल अध्यक्ष, गुरुगोबिंद सिंह इंद्रप्रस्त विवि नई दिल्ली में हैं कार्यरत, प्रो. सुषमा यादव, पूर्व सदस्य यूजीसी, डा. नीरजा गुप्ता कुलपति गुजरात विवि अहमदाबाद, प्रो. पी प्रकाश बाबू कुलपति पांडिचेरी विवि और डा. सुनीता सिवाच समन्वय अधिकारी व संयुक्त सचिव धर्मशाला पहुंच कर पड़ताल कर रहे हैं।