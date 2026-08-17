मणिमहेश यात्रा के तीसरे चरण के लिए ऑनलाइन पंजीकरण शुरू, छोटे न्हौण के लिए करवा सकेंग स्लॉट बुक

संवाद सहयोगी, भरमौर (चंबा)। हिमाचल प्रदेश की प्रसिद्ध मणिमहेश यात्रा-2026 के तीसरे चरण के लिए ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया रविवार 16 अगस्त से शुरू हो गई है। श्रद्धालु आगामी पहली सितंबर से पांच सितंबर 2026 तक की यात्रा के लिए अपना ऑनलाइन पंजीकरण करवा सकेंगे। छोटे न्हौण तक की यात्रा के लिए इसी चरण में स्लॉट बुक होगा।

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सुरक्षा और सुगम व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रत्येक यात्रा दिवस पर अधिकतम 5,000 श्रद्धालुओं को ही पंजीकरण और यात्रा की अनुमति दी जाएगी। बिना पंजीकरण नहीं बढ़ सकेंगे आगे यह पंजीकरण स्लाट पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर उपलब्ध होंगे। भरमौर प्रशासन ने कहा है कि बिना वैध आनलाइन पंजीकरण के किसी भी श्रद्धालु को यात्रा मार्ग पर आगे बढ़ने की अनुमति नहीं मिलेगी।