Himachal Weather 17th August: ​हिमाचल में आज भारी वर्षा का यलो अलर्ट, मानसून के कहर में 187 लोगों की गई जान

राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश में मानसून की सक्रियता जारी है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के पूर्वानुमान अनुसार 17 अगस्त को प्रदेश में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा का अनुमान है। 18 अगस्त को राज्य के अलग-अलग स्थानों पर बहुत भारी वर्षा का अनुमान है। सात जिलों कांगड़ा, मंडी, ऊना, कुल्लू, सोलन, सिरमौर और शिमला के लिए यलो अलर्ट जारी किया गया है। 19 से 22 अगस्त तक राज्य में कई स्थानों पर रुक रुककर भारी बारिश की संभावना जताई है। प्रशासन की सलाह है कि नदी-नालों के पास न जाएं और भूस्खलन संभावित क्षेत्रों की यात्रा करने से बचें।

मंडी के कटौला में सबसे ज्यादा बारिश प्रदेश में बीते 24 घंटों के दौरान कई हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश दर्ज की गई। मंडी जिले के कटौला में सबसे अधिक 74.4 मिलीमीटर, चंबा के जोत में 52.6 और धर्मशाला में 30.1 मिमी वर्षा दर्ज की गई। प्रदेश में सबसे कम न्यूनतम तापमान कुकुमसेरी में 11.4 डिग्री और सबसे अधिक अधिकतम तापमान ऊना में 35.2 डिग्री दर्ज किया गया।

बिजली-पानी और सड़क पर पड़ा बुरा असर वर्षा और भूस्खलन के कारण जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। 17 अगस्त सुबह 10 बजे तक के प्रदेशभर में 110 सड़कें यातायात के लिए पूरी तरह बंद हैं, जिनमें सबसे अधिक सड़कें मंडी 39 और कुल्लू में 33 बाधित हैं। बिजली आपूर्ति के लिए लगाए गए 91 ट्रांसफार्मर ठप पड़े हैं, जिनमें अकेले मंडी में 28 और सिरमौर में 41 ट्रांसफार्मर बंद हैं।