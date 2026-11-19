संवाद सहयोगी, खजियार (चंबा)। जिला चंबा की पर्यटन नगरी खजियार में बुधवार रात एक फोटोग्राफर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। इस मामले में मृतक की पत्नी पर ही हत्या करने का गंभीर आरोप लगा है। वीरवार सुबह घटना का खुलासा होते ही पूरे पर्यटन क्षेत्र में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया और आरोपित पत्नी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी।



जानकारी के अनुसार, यह वारदात बुधवार रात की बताई जा रही है, जिसका पता वीरवार सुबह चला। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस दल तत्काल मौके पर पहुंचा और साक्ष्यों से छेड़छाड़ रोकने के लिए घटनास्थल को सुरक्षित किया।

फोरेंसिक टीम ने की पड़ताल मामले की गंभीरता और हत्या के गंभीर आरोपों को देखते हुए फोरेंसिक विशेषज्ञों की टीम को भी खजियार बुलाया गया। फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल की गहन जांच कर कई महत्वपूर्ण और आवश्यक साक्ष्य जुटाए हैं, जिन्हें वैज्ञानिक विश्लेषण के लिए प्रयोगशाला भेजा गया है।

पत्नी को हिरासत में लिया पुलिस ने मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपित महिला को पूछताछ के लिए हिरासत में लेने के साथ ही वारदात से जुड़े हर पहलू पर विस्तृत पूछताछ शुरू कर दी है, ताकि हत्या के आरोपों की पुष्टि और घटना के पीछे के वास्तविक कारणों का पता लगाया जा सके।