हिमाचल पुलिस की STF ने पकड़ी चरस की 9.028 KG खेप, चंबा के तीसा में आधी रात कार सवार युवक किया काबू

संवाद सहयोगी, तीसा (चंबा)। हिमाचल प्रदेश में जिला चंबा के तीसा क्षेत्र में नशे के सौदागरों के खिलाफ स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) नॉर्थ रेंज कांगड़ा ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। एसटीएफ की टीम ने शुक्रवार आधी रात लिंक रोड पर नाकाबंदी के दौरान एक कार से 9 किलो 28 ग्राम (9.028 किलोग्राम) चरस की भारी खेप बरामद की है। पुलिस ने मौके से कार सवार एक युवक को गिरफ्तार कर वाहन सहित मादक पदार्थ को अपने कब्जे में ले लिया है।

नॉर्थ रेंज की टीम ने की कार्रवाई एसटीएफ नॉर्थ रेंज कांगड़ा की टीम 31 अक्टूबर की देर रात करीब 12:50 बजे तीसा क्षेत्र के तहत खाखरी डैम साइट लिंक रोड पर गश्त व विशेष नाकाबंदी पर तैनात थी। इसी दौरान सामने से आ रही एक संदिग्ध कार एचपी 44 ए 1591 को जांच के लिए रुकने का इशारा किया गया।