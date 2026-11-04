CM सुक्खू चंबा के 3 दिवसीय दौरे पर: देहग्रां में होगा सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम, रिटायर्ड टीचर के घर ठहरेंगे

जागरण संवाददाता, चंबा। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू बुधवार से 3 दिवसीय चंबा दौरे पर हैं। सीएम सुक्खू रामपुर में दिवंगत विधायक एवं राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष नंद लाल को श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद दोपहर को चंबा पहुंचे। मुख्यमंत्री कला मंच भंजराड़ू में विकासात्मक योजनाओं के उद्घाटन-शिलान्यास के बाद जनसभा को संबोधित करेंगे।

देहग्रां गांव में रुकेंगे सीएम शाम छह बजे देहग्रां मेला मैदान में सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम में शामिल होंगे। रात्रि ठहराव भी देहग्रां में रहेगा। इस दौरान सीएम स्थानीय लोगों की समस्याएं सुनेंगे। सीएम देहग्रां में रिटायर्ड सेंट्रल हेड टीचर के घर रुकेंगे।