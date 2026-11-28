जागरण संवाददाता, चंबा। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में शादी में जा रही महिला पर दिनदहाड़े हमला कर सोने के गहने लूट लिए। महिला मौसी की बेटी की शादी में शामिल होने जा रही थी। एक युवक ने उस पर हमला कर सोने के गहने लूट लिए। पुंदला के जंगल में हुई वारदात के बाद कोलका पंचायत के धरमरी गांव की रहने वाली कौशल्या पत्नी काकू राम चंबा अस्पताल में भर्ती है।



पुलिस ने आरोपित कोपाहड़ा पंचायत के ओहली गांव के अभिषेक के विरुद्ध मामला दर्ज कर कार्रवाई आरंभ कर दी है।

काफी देर से पीछा कर रहा था युवक पुलिस को दिए बयान में कौशल्या ने बताया कि मुर्गियों की सप्लाई का काम करने वाला आरोपित अभिषेक काफी देर से पीछा कर रहा था। पुंदला के जंगल के सुनसान रास्ते पर पहुंचते ही उसने पत्थर से हमला कर दिया और जान से मारने की धमकी दी।

मुंह में रूमाल ठूंसकर, सिर पर पत्थर से किए वार आरोपित ने जंगल के पास जेब से रूमाल निकालकर महिला के मुंह में ठूंस दिया और सिर पर पत्थर से कई वार किए। गंभीर चोटों के कारण महिला बेहोश हो गई।

अधमरी हाल में सड़क से नीचे फेंका आरोपित उसे सड़क से नीचे अधमरी हालत में छोड़कर सोने के सभी आभूषण लेकर भाग गया। बताया जा रहा है करीब 7 लाख के आभूषण थे। कुछ दूरी पर स्थित मकान में रहने वाले अजय कुमार ने महिला की चीखें सुनीं और मौके पर पहुंचकर उसकी जान बचाई।