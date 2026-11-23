सुरेश ठाकुर, चंबा। घर में कूड़ा जमा है, लेकिन नगर परिषद के कर्मचारियों को देने के बजाय उसे इधर-उधर फेंक रहे हैं तो अब सावधान हो जाइए। शहर को दूषित करने की यह लापरवाही आपकी जेब पर भारी पड़ने वाली है। नगर परिषद के कर्मचारी घरों से कूड़ा एकत्र करने पहुंचेंगे और कूड़ा देने में आनाकानी की तो समझाने के लिए बार-बार नोटिस नहीं मिलेगा, बल्कि सीधे आनलाइन चालान भुगतना पड़ेगा।



पहली बार कूड़ा न देने पर 500 रुपये, दूसरी बार गलती दोहराने पर 1000 रुपये और तीसरी बार नियमों की अनदेखी की तो बिजली और पानी का कनेक्शन काटने तक की कार्रवाई हो सकती है।

सख्ती शुरू, 10 लोगों को चालान भेजे नगर परिषद चंबा ने इसे लेकर सख्ती शुरू कर दी है। शनिवार को कूड़ा न देने वाले 10 भवन मालिकों को 500-500 रुपये के आनलाइन चालान भेजे गए हैं। इस व्यवस्था के चलते किराएदार की लापरवाही का खामियाजा मकान मालिक को भुगतना पड़ सकता है। यदि किरायेदार का कूड़ा न देने पर चालान होता है और वह जुर्माने की राशि जमा नहीं करवाता है तो उसकी राशि मकान मालिक के गृहकर के साथ जोड़ दी जाएगी।

सुपरवाइजर तैनात नगर परिषद ने अभियान को प्रभावी बनाने के लिए सभी वार्डों में निगरानी व्यवस्था के लिए सुपरवाइजर तैनात किए गए हैं। निरीक्षण की जिम्मेदारी स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को सौंपी गई है। यह टीमें घरों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में जाकर निगरानी करेंगी कि लोग नगर परिषद के कर्मचारियों को नियमित रूप से कूड़ा दे रहे हैं या नहीं।

4023 मकान और 1227 से अधिक दुकानें नगर परिषद के अधीन जनसाली, चौंतड़ा, सपड़ी, सुल्तानपुर, हरदासपुरा, चौगान, हटनाला, धड़ोग, कसाकड़ा, सुराड़ा और जुलाहकड़ी सहित 11 वार्ड आते हैं। शहर में करीब 4023 मकान, 1227 से अधिक दुकानें और 1475 किराएदार हैं। परिषद ने घरों, दुकानों और व्यावसायिक परिसरों के लिए अलग-अलग कूड़ा शुल्क निर्धारित किए हैं। छोटी दुकानों से लेकर बड़े प्रतिष्ठानों तक के लिए 100 से 2000 रुपये तक की दरें तय की हैं।