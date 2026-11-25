संवाद सहयोगी, तीसा (चंबा)। हिमाचल प्रदेश में जिला चंबा के चुराह में जंगल की आग स्कूल के पास पहुंच गई। स्कूल में वार्षिक समारोह चल रहा था, इस बीच आग लगने से अफरा-तफरी का माहौल बन गया। सूखी घास, चीड़ की पत्तियों और झाड़ियों में उठीं लपटें तेजी से फैलीं और जंगल के साथ लगते रिहायशी इलाकों तथा सेंट पाल स्कूल परिसर तक पहुंच गई।



आग स्कूल परिसर तक पहुंचने से विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों में अफरा-तफरी मच गई। खतरे को देखते हुए स्कूल के अध्यापकों व समस्त स्टाफ के अलावा विद्यार्थियों ने खुद आग बुझाने के लिए मोर्चा संभाला और कड़ी मशक्कत से स्कूल परिसर तक पहुंची आग पर काबू पाया।

बच्चे मंच पर दे रहे थे प्रस्तुति वार्षिक समारोह में बच्चे रंगारंग प्रस्तुतियों और अन्य गतिविधियों के लिए उत्साहित होकर स्कूल पहुंचे थे। समारोह में कई अभिभावक भी मौजूद थे, लेकिन आग की लपटें परिसर तक पहुंचने पर सभी ने कार्यक्रम छोड़कर आग बुझाने और स्कूल को बचाने का प्रयास किया। शिक्षकों, स्कूल स्टाफ और विद्यार्थियों ने कड़ी मशक्कत के बाद परिसर के पास आग पर काबू पाया।

रिहायशी क्षेत्र तक भी पहुंची लपटें इसके अलावा कई रिहायशी क्षेत्रों तक भी आग की पलटें पहुंची, जिससे लोगों की चिंता बढ़ गई। खतरा देखते हुए ग्रामीण जंगल में पहुंचे और मकानों की ओर बढ़ रही लपटों को रोकने में जुट गए।

वन विभाग व फायर ब्रिगेड ने भी संभाला मोर्चा वन विभाग और फायर ब्रिगेड की टीमें दिनभर आग बुझाने में लगी रहीं। सूखी पत्तियों के कारण आग पर काबू पाना मुश्किल हो रहा था। स्थानीय लोगों ने जंगल में आग लगाने वालों पर नजर रखने और पकड़े जाने पर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है।