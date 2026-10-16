चंबा में गोवंश हत्या मामले में पुलिस की बड़ी कामयाबी, चार आरोपित गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, चंबा। चंबा जिला के विकास खंड चंबा की ग्राम पंचायत घघरोता में गोहत्या के मामले में चंबा पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। मामले की जांच में जुटी थाना सदर चंबा पुलिस ने चार आरोपितों को गिरफ्तार किया है।

थाना प्रभारी निरीक्षक रमन चौधरी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए मामले को सुलझाने में सफलता हासिल की। गोवंश के अवशेष मिलने के बाद से ही पुलिस आरोपितों की तलाश में जुटी थी। इस मामले को लेकर क्षेत्र में रोष के बीच पुलिस की कार्रवाई को अहम माना जा रहा है।

जंगल से कोठों तक चलाया था तलाशी अभियान गोहत्या की घटना के बाद पुलिस ने जलेदा जंगल से उडाण धार तक व्यापक तलाशी अभियान चलाया था। 46 सदस्यीय पुलिस टीम ने क्षेत्र के विभिन्न हिस्सों को खंगालने के साथ धार में बने कोठों की भी गहनता से तलाशी ली थी।

इसके अतिरिक्त पुलिस ने पूछताछ के लिए 20 लोगों को थाने बुलाया था। इनमें से आठ से दस लोगों से पूछताछ की गई थी। पुलिस की इस कार्रवाई के बाद मामले की जांच आगे बढ़ी और अब चार आरोपितों की गिरफ्तारी हुई है।