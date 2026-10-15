चंबा के चांजू में 100 फीट गहरी खाई में गिरी कार, महिला की मौके पर मौत; ड्राइवर की हालत गंभीर

संवाद सहयोगी, तीसा (चंबा)। हिमाचल प्रदेश के जिला चंबा में एक सड़क हादसे में महिला की मौत हो गई व ड्राइवर की हालत गंभीर है। विधानसभा क्षेत्र चुराह के अंतर्गत चांजू क्षेत्र में देहरा पंचायत के टेपा मोड़ के समीप एक कार करीब सौ फीट गहरी खाई में जा गिरी। ऑल्टो कार नंबर एचपी 01डी-7491 अचानक अनियंत्रित होकर सड़क से सीधे खाई में जा पहुंची। वाहन के गिरने की तेज आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण तुरंत मौके की ओर दौड़े और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया। हादसे के समय कार में दो लोग सवार थे।

पुष्पा ने मौके पर तोड़ा दम खाई में गिरने के कारण बढ़डोल (डाकघर चांजू) की रहने वाली पुष्पा पत्नी लोभी को गंभीर चोटें आईं और उन्होंने मौके पर ही दम तोड़ दिया। वहीं वाहन में सवार नरेण सिंह बुरी तरह घायल हो गए।