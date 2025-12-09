हिमाचल: कोलडैम पर उपायुक्त शिमला की रिपोर्ट ने चौंकाया, ...तो डूब सकता है पूरा क्षेत्र; 3 जिलों के DC को कार्रवाई का आदेश

संवाद सहयोगी, बिलासपुर। हिमाचल प्रदेश के तत्तापानी क्षेत्र पर एक बड़ा पर्यावरणीय और आपदा संबंधी खतरा मंडरा रहा है। उपायुक्त शिमला की ताजा रिपोर्ट ने इस खतरे को उजागर करते हुए बताया है कि अगर सुन्नी से तत्तापानी तक जमा भारी सिल्ट को हटाया नहीं गया तो आने वाले कुछ वर्षों में यह क्षेत्र जलमग्न हो सकता है।



यह जनता की सुरक्षा से जुड़ा बेहद गंभीर मामला है। यह रिपोर्ट जब सरकार के राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी के पास पहुंची तो वह भी हैरान रह गए।



बिलासपुर में राज्यस्तरीय कोलडैम विस्थापित पुनर्वास एवं परामर्श समिति की समीक्षा बैठक के दौरान मंत्री ने तुरंत प्रभाव से एनटीपीसी कोलडैम को डैम सेफ्टी एक्ट और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत मंडी, शिमला और बिलासपुर के उपायुक्त को नोटिस जारी करने के आदेश दिए।

उपायुक्त शिमला ने रखी रिपोर्ट, बरसात में बाढ़ की आशंका बढ़ी बैठक में उपायुक्त शिमला ने रिपोर्ट सामने रखते हुए बताया कि कोलडैम में सिल्ट भराव सामान्य क्षमता से कहीं अधिक हो चुका है। बरसात में जलस्तर बढ़ने के साथ यह सिल्ट पानी के प्रवाह को बाधित कर रही है, जिससे तत्तापानी और आसपास के क्षेत्रों में जलभराव व बाढ़ की आशंका कई गुना बढ़ गई है।