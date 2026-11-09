बिलासपुर में बनेगा हिमाचल का पहला ‘फिश पार्लर’, पर्यटकों को मिलेगा पारंपरिक स्वाद; मछुआरों की चमकेगी किस्मत

डिजिटल डेस्क, बिलासपुर। हिमाचल सरकार बिलासपुर में एक नई पहल करने जा रही है। बिलासपुर में राज्य का पहला फिश पार्लर खोला जा रहा है। खास बात है कि यहां बिक्री के लिए एकदम ताजा और जिंदा मछलियां उपलब्ध रहेंगी। इस सुविधा से स्थानीय मछुआरों को अपनी उपज बेचने के लिए एक नया मंच मिलेगा। इसके साथ ही इससे पर्यटन और रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे।

इस पहल को लेकर अधिकारियों ने रविवार को बताया कि बिलासपुर जिले में मछली की मार्केटिंग को बढ़ावा देने और स्थानीय लोगों और पर्यटकों के लिए मछलियों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से हिमाचल प्रदेश मत्स्य विभाग (Fisheries Department) यहां एक 'फिश पार्लर' खोलने जा रहा है।

पर्यटकों को मिलेगा हिमाचली मछली चखने का मौका मत्स्य विभाग की इस पहल से हिमाचल के बिलासपुर जिले में मछली की खपत और मार्केटिंग को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। बिलासपुर के ITI चौक के पास 'फिशरीज़ अवेयरनेस सेंटर' (मत्स्य जागरूकता केंद्र) के नज़दीक, हिमाचल प्रदेश पर्यटन विभाग के 'लेक व्यू कैफ़े' के साथ मिलकर चलने वाला यह पार्लर, पर्यटकों को पारंपरिक हिमाचली मछली के व्यंजन चखने का भी मौका देगा।

मत्स्य विभाग के निदेशक सह-वार्डन ओम कांत ठाकुर के नेतृत्व में एक टीम ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। बुनियादी ढांचे और अन्य चीजों के लिए निरीक्षण भी किया जा रहा है। इस मार्केट से ग्राहकों को एकदम ताजा मछलियां बेची जाएंगी।

इसके अलावा, भविष्य में इस जगह को मछली से जुड़े विभिन्न उत्पादों के लिए एक व्यवस्थित बिक्री केंद्र (सेल्स हब) के रूप में भी विकसित किया जा सकता है। साथ ही इससे स्थानीय मछुआरों और मत्स्य सहकारी समितियों को अपने उत्पादों की मार्केटिंग के लिए एक अतिरिक्त मंच मिलेगा।

रोजगार और आय के बढ़ेंगे अवसर 'फिश पार्लर' और कैफे के बीच तालमेल से पर्यटकों और अन्य आगंतुकों को ताजी मछलियों से बने स्थानीय और पारंपरिक हिमाचली व्यंजन मिल सकेंगे। मत्स्य विभाग की इस पहल से जिले में मछली की खपत और मार्केटिंग को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है, साथ ही रोजगार और आय के नए अवसर भी पैदा होंगे।