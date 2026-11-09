हरियाणा का अनोखा मंदिर, जहां भगवान राम के बाद होती है रावण की पूजा; श्रीलंका से लाई गई ईंटों से बनी है नींव

राहुल शर्मा, यमुनानगर। देशभर में दीपावली पर भगवान श्रीराम के अयोध्या लौटने की खुशी में दीप जलाए जाते हैं, पर यमुनानगर में ऐसा मंदिर है, जहां दीपोत्सव के साथ रावण की पूजा भी होती है।

पश्चिमी यमुना नहर किनारे स्थित इस मंदिर में पहले भगवान श्रीराम का पूजन होता है, फिर ब्राह्मण रूप में विराजमान लंकापति रावण के सामने शीश झुकाए जाते हैं।

गणेश-लक्ष्मी पूजन के बाद मंदिर परिसर दीपों से जगमगा जाता है। मंदिर के सामने बह रही पश्चिमी यमुना नहर किनारे दीपदान भी किया जाता है। यानी यहां दीपावली का आयोजन अनूठी परंपरा का साक्षी बनता है।

पहले श्रीराम के दर्शन फिर रावण के सामने नमन

बाडीमाजरा के साथ लगते टपरी इलाके में स्थित इस मंदिर की देखरेख कर रहे नरेश ने बताया कि दीपावली पर विशेष पूजा-अर्चना होती है। सबसे पहले गणेश व मां लक्ष्मी की पूजा की जाती है। भगवान श्रीराम का पूजन किया जाता है, फिर रावण की प्रतिमा के सामने श्रद्धालु भी शीश झुकाते हैं।

मंदिर परिसर में दीप जलाए जाते हैं। पश्चिमी यमुना नहर किनारे दीपदान किया जाता है। यहां रावण को विद्वान ब्राह्मण व शिवभक्त के रूप में पूजा जाता है। यही इस मंदिर की सबसे अलग पहचान है। श्रीलंका की दो ईंटों से जुड़ी कहानी स्थानीय मान्यताओं के अनुसार रेलवे में नौकरी करने वाले जंगलिया वानप्रस्थ श्रीलंका की यात्रा से दो ईंटें लेकर आए थे। इन्हीं से करुणा सागर शिव-पार्वती व तपस्वी राम लक्ष्मण जानकी मंदिर की नींव रखी गई।