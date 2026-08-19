जालंधर में दोस्त की शादी में जाने के निकला था हरियाणा का कारोबारी, पत्नी-बच्चों सहित रहस्यमय ढंग से लापता

जागरण संवाददाता, यमुनानगर। शहर जगाधरी थाना क्षेत्र से कारोबारी अपनी पत्नी व दो बच्चों सहित लापता हो गया। वह परिवार सहित दस अगस्त को जालंधर में दोस्त की शादी में जाने के लिए निकला था। इसके बाद वह वापस नहीं लौटे। उनके मोबाइल नंबर भी बंद आ रहे हैं।

शहर जगाधरी थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया है। काली माता मंदिर के पीछे अग्रवाल मेटल के पास रहने वाली बीना रानी ने पुलिस को बताया कि उसके तीन बेटे हैं जो शादीशुदा हैं और अलग-अलग रहते हैं। उसका बीच वाला बेटा 39 वर्षीय राकेश कुमार अपनी पत्नी 34 वर्षीय पूजा रानी, नौ वर्षीय बेटी मिनाक्षी व 14 वर्षीय बेटे मुकुल के साथ रहता है। राकेश स्टील सेल परचेज का काम करता है। 10 अगस्त को राकेश अपनी पत्नी और दोनों बच्चों के साथ घर से यह कहकर निकला था कि वह दोस्त की शादी में जालंधर जा रहा है।